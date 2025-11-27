19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 18:26

На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни

27 листопада 2025, 18:26
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Реальний Київ
Читайте также
на русском языке

У столиці поступово з’являються перші ознаки різдвяно-новорічних святкувань, а підготовка до головного святкового символу вже розпочалася

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У центрі Києва розпочали підготовку до зимових свят. На Софійській площі стартували роботи зі встановлення головної новорічної ялинки країни. Про це повідомляють місцеві жителі, які зафіксували початок монтажу святкового дерева.

За наявною інформацією, найближчими днями роботи триватимуть у кілька етапів. Уже завтра комунальні служби планують розправити гілки ялинки, щоб сформувати її фінальний вигляд. Після цього розпочнеться етап декорування, під час якого дерево прикрасять святковими елементами та ілюмінацією.

Офіційне відкриття головної новорічної ялинки столиці заплановане на 6 грудня. Подію приурочили до Дня святого Миколая, що традиційно вважається стартом різдвяно-новорічного сезону в Україні.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці викрили 42-річного чоловіка, який незаконно вирубав новорічні ялинки в лісозахисній смузі, завдавши державі збитків на понад 53 тисячі гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ свято Новий рік ялинка День святого Миколая новорічна ялинка
У Києві ріелтор "продав" квартиру померлого клієнта своїй дружині
27 листопада 2025, 15:45
Киянин підпалив поштове відділення за "завданням" шахраїв – його затримали
27 листопада 2025, 12:57
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
27 листопада 2025, 11:40
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх
27 листопада 2025, 20:09
Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій "КІА" зіткнувся з трактором
27 листопада 2025, 19:57
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
27 листопада 2025, 19:44
Новий український фільм перевершив "Антарктиду" Птушкіна: нова стрічка зібрала понад 8 мільйонів
27 листопада 2025, 19:30
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області
27 листопада 2025, 19:21
ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку
27 листопада 2025, 19:09
Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ
27 листопада 2025, 18:57
В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 28 листопада
27 листопада 2025, 18:49
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та КАБами: зруйновані будинки, авто та АЗС
27 листопада 2025, 18:48
Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів
27 листопада 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »