Фото: Телеграм/Реальний Київ

У столиці поступово з’являються перші ознаки різдвяно-новорічних святкувань, а підготовка до головного святкового символу вже розпочалася

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У центрі Києва розпочали підготовку до зимових свят. На Софійській площі стартували роботи зі встановлення головної новорічної ялинки країни. Про це повідомляють місцеві жителі, які зафіксували початок монтажу святкового дерева.

За наявною інформацією, найближчими днями роботи триватимуть у кілька етапів. Уже завтра комунальні служби планують розправити гілки ялинки, щоб сформувати її фінальний вигляд. Після цього розпочнеться етап декорування, під час якого дерево прикрасять святковими елементами та ілюмінацією.

Офіційне відкриття головної новорічної ялинки столиці заплановане на 6 грудня. Подію приурочили до Дня святого Миколая, що традиційно вважається стартом різдвяно-новорічного сезону в Україні.

