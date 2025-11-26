17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 20:44

У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру

26 листопада 2025, 20:44
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Столична поліція розслідує справу про привласнення майже 30 млн грн під виглядом поставки безпілотників

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція Києва повідомила про підозру директору приватної фірми, який, за версією слідства, привласнив майже 30 млн грн під виглядом постачання безпілотних літальних апаратів. Договір між українською компанією та приватним підприємцем передбачав поставку БпЛА у встановлені строки, проте обіцяні дрони так і не були передані.

За даними досудового розслідування, директор діяв за вказівками свого батька, який є головою правління тієї ж компанії. Чоловік систематично ухилявся від виконання зобов’язань і згодом повністю припинив спілкування із замовником, забравши отримані кошти.

Правоохоронці кваліфікували дії директора як шахрайство. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Раніше підозру вже повідомили його батькові, який є бенефіціарним власником бізнесу.

Слідчі продовжують роботу для з’ясування всіх обставин справи та встановлення можливих спільників у привласненні коштів.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили злочинне угруповання на чолі з 29-річним військовим, який самовільно залишив частину та організував схему привласнення гуманітарної допомоги на понад 8 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахрайство БПЛА привласнення гроші дрони закупівля
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
Шахраї знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою
26 листопада 2025, 14:38
Видавали себе за службу безпеки банку: у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
26 листопада 2025, 11:52
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »