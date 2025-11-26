Фото: ілюстративне

Столична поліція розслідує справу про привласнення майже 30 млн грн під виглядом поставки безпілотників

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція Києва повідомила про підозру директору приватної фірми, який, за версією слідства, привласнив майже 30 млн грн під виглядом постачання безпілотних літальних апаратів. Договір між українською компанією та приватним підприємцем передбачав поставку БпЛА у встановлені строки, проте обіцяні дрони так і не були передані.

За даними досудового розслідування, директор діяв за вказівками свого батька, який є головою правління тієї ж компанії. Чоловік систематично ухилявся від виконання зобов’язань і згодом повністю припинив спілкування із замовником, забравши отримані кошти.

Правоохоронці кваліфікували дії директора як шахрайство. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Раніше підозру вже повідомили його батькові, який є бенефіціарним власником бізнесу.

Слідчі продовжують роботу для з’ясування всіх обставин справи та встановлення можливих спільників у привласненні коштів.

