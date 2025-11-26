У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

Фото: Прокуратура України

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо уродженця Черкащини, який улітку, після виходу з в'язниці, напав на дівчину

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у Дніпровському районі столиці чоловік із ножем напав на 20-річну киянку, відібрав у неї прикраси та гроші, після чого вчинив сексуальне насильство та зґвалтував жінку.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 152 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, а саме: вчинення насильницьких дій сексуального характеру, зґвалтування особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин, та розбій.

За інформацією прокуратури, у 2014 році чоловік був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад.

У липні 2025 року він вийшов на свободу і того ж року скоїв ще два напади на жінок, кримінальні провадження щодо яких наразі розглядає Шевченківський районний суд Києва.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці або довічне позбавлення волі.