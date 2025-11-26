17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
12:29  26 листопада
Під Полтавою горить сміттєзвалище
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 14:55

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

26 листопада 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо уродженця Черкащини, який улітку, після виходу з в'язниці, напав на дівчину

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, у Дніпровському районі столиці чоловік із ножем напав на 20-річну киянку, відібрав у неї прикраси та гроші, після чого вчинив сексуальне насильство та зґвалтував жінку.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 152 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, а саме: вчинення насильницьких дій сексуального характеру, зґвалтування особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин, та розбій.

За інформацією прокуратури, у 2014 році чоловік був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад.

У липні 2025 року він вийшов на свободу і того ж року скоїв ще два напади на жінок, кримінальні провадження щодо яких наразі розглядає Шевченківський районний суд Києва.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці або довічне позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Дніпровський район Шевченківський район згвалтування дівчина жінки в'язниця
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
У Києві чоловік пограбував двох школярів: суд відправив його за ґрати на понад 7 років
21 листопада 2025, 10:53
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
21 листопада 2025, 09:20
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
У Києві директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі БпЛА: йому повідомлено про підозру
26 листопада 2025, 20:44
Українців попереджають про нову схему афери з водійськими документами: що робити
26 листопада 2025, 20:32
В України немає іншого шляху, крім вступу до Європейського Союзу
26 листопада 2025, 20:25
Суд повернув державі спиртзавод на Черкащині вартістю майже півмільярда гривень
26 листопада 2025, 20:16
На Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада
26 листопада 2025, 20:11
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа?
26 листопада 2025, 19:39
Як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада
26 листопада 2025, 19:17
Поліцейські по всій Україні отримали можливість оформлювати термінові заборонні приписи в електронному форматі
26 листопада 2025, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Тарас Загородній
Всі блоги »