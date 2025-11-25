Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала людей до частини укриття.

На місце прибули патрульні поліцейські. Вони встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами був врегульований.

Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Нагадаємо, у Києві шестеро людей загинули внаслідок ворожих атак вночі та вранці 25 листопада. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури.