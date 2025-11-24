19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 18:24

В Киеве 11-летний мальчик выбросил кота из окна: животное погибло

24 ноября 2025, 18:24
Фото: иллюстративное
Полиция устанавливает детали резонансного инцидента в столичном микрорайоне после поступивших из соцсетей сообщений

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Святошинском районе Киева правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который получил огласку в соцсетях. По данным полиции, 11-летний местный житель выбросил кота из окна многоэтажного дома. Животное не выжило. Информация о случившемся впервые появилась в Телеграмм-каналах, после чего на место прибыли ювенальные полицейские.

Местные жители рассказывают, что кот много лет жил в этом доме и был хорошо знаком соседям. Днем он находился на улице, а вечером возвращался в свою семью. Новость о его смерти вызвала значительный резонанс среди жителей микрорайона.

В полиции сообщили, что во время выезда на место инспекторы пообщались с ребенком и его родителями. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет определена правовая квалификация события.

В ведомстве добавили, что о происшествии им стало известно именно из соцсетей, после чего сразу было начато реагирование. Проверка продолжается, а все собранные материалы будут переданы соответствующим службам для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в Хмельницком произошло резонансное событие – две львицы скрылись из частного зооуголка на улице Пархоменко, в результате чего погибли другие животные, а одна хищница выбежала за пределы территории, что повлекло за собой масштабную операцию по ее поиску с участием полиции и спасателей.

