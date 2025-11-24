Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

54-летний местный житель вечером распивал алкоголь в подъезде. Он вел себя громко, из-за чего соседка сделала ему замечание. Мужчина вынес оружие и стал угрожать женщине убийством.

Полиция задержала злоумышленника. Оружием оказался автомат времен Второй мировой войны. К счастью, никто не пострадал. Мужчина получил подозрение.

Напомним, в Киеве 35-летний мужчина устроил разбойное нападение на магазин на улице Михаила Стельмаха – когда его остановила кассирша, он передал ей гранату с выдернутой чекой, а затем бросил "боеприпас" в мусорку на улице, повлекши взрыв и панику.