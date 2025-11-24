Фото: ілюстративне

Поліція встановлює деталі резонансного інциденту у столичному мікрорайоні після повідомлень, що надійшли з соцмереж

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Святошинському районі Києва правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, який набув розголосу в соцмережах. За даними поліції, 11-річний місцевий житель викинув кота з вікна багатоповерхівки. Тварина не вижила. Інформація про подію вперше з’явилася у Телеграм-каналах, після чого на місце прибули ювенальні поліцейські.

Місцеві мешканці розповідають, що кіт багато років жив у цьому будинку та був добре знайомий сусідам. Вдень він перебував надворі, а ввечері повертався до своєї родини. Новина про його смерть викликала значний резонанс серед жителів мікрорайону.

У поліції повідомили, що під час виїзду на місце інспектори поспілкувалися з дитиною та її батьками. Правоохоронці з’ясовують мотиви й обставини того, що сталося. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде визначено правову кваліфікацію події.

У відомстві додали, що про подію їм стало відомо саме зі соцмереж, після чого було одразу розпочато реагування. Перевірка триває, а всі зібрані матеріали передадуть відповідним службам для подальшого розгляду.

