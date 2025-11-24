21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 18:24

У Києві 11-річний хлопець викинув кота з вікна: тварина загинула

24 листопада 2025, 18:24
Фото: ілюстративне
Поліція встановлює деталі резонансного інциденту у столичному мікрорайоні після повідомлень, що надійшли з соцмереж

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Святошинському районі Києва правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, який набув розголосу в соцмережах. За даними поліції, 11-річний місцевий житель викинув кота з вікна багатоповерхівки. Тварина не вижила. Інформація про подію вперше з’явилася у Телеграм-каналах, після чого на місце прибули ювенальні поліцейські.

Місцеві мешканці розповідають, що кіт багато років жив у цьому будинку та був добре знайомий сусідам. Вдень він перебував надворі, а ввечері повертався до своєї родини. Новина про його смерть викликала значний резонанс серед жителів мікрорайону.

У поліції повідомили, що під час виїзду на місце інспектори поспілкувалися з дитиною та її батьками. Правоохоронці з’ясовують мотиви й обставини того, що сталося. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде визначено правову кваліфікацію події.

У відомстві додали, що про подію їм стало відомо саме зі соцмереж, після чого було одразу розпочато реагування. Перевірка триває, а всі зібрані матеріали передадуть відповідним службам для подальшого розгляду.

Нагадаємо, у Хмельницькому сталася резонансна подія – дві левиці втекли з приватного зоокуточка на вулиці Пархоменка, внаслідок чого загинули інші тварини, а одна хижачка вибігла за межі території, що спричинило масштабну операцію з її пошуку за участю поліції та рятувальників.

