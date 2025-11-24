Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию поступило сообщение от администратора супермаркета: один из покупателей выражается нецензурной бранью, бьет и сбрасывает с полок бутылки с алкоголем.

Как оказалось, пьяный 39-летний местный житель пытался украсть бутылку с алкоголем. Когда охранник сделал замечание, мужчина начал кричать, сбрасывать товар на пол и умышленно его уничтожать.

Полицейские задержали дебошира. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин в ТРЦ и стал конфликтовать с персоналом. После этого он бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.