Сбрасывал бутылки с полок: в Киеве пьяный мужчина устроил погром в супермаркете
Происшествие случилось в Днепровском районе столицы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В полицию поступило сообщение от администратора супермаркета: один из покупателей выражается нецензурной бранью, бьет и сбрасывает с полок бутылки с алкоголем.
Как оказалось, пьяный 39-летний местный житель пытался украсть бутылку с алкоголем. Когда охранник сделал замечание, мужчина начал кричать, сбрасывать товар на пол и умышленно его уничтожать.
Полицейские задержали дебошира. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.
Напомним, ранее в Оболонском районе Киева 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин в ТРЦ и стал конфликтовать с персоналом. После этого он бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.