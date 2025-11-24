Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

54-річний місцевий житель увечері розпивав алкоголь у підʼїзді. Він поводився гучно, через що сусідка зробила йому зауваження. Чоловік виніс зброю і став погрожувати жінці вбивством.

Поліція затримала зловмисника. Зброєю виявився автомат часів Другої світової війни. На щастя, ніхто не постраждав. Чоловік отримав підозру.

Нагадаємо, у Києві 35-річний чоловік влаштував розбійний напад на магазин на вулиці Михайла Стельмаха – коли його зупинила касирка, він передав їй гранату з висмикнутою чекою, а потім кинув "боєприпас" у смітник на вулиці, спричинивши вибух і паніку.