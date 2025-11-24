Ілюстративне фото

У Києві затримали чоловіка, який підпалив чужу автівку. Виявилось, що причиною були ревнощі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

49-річний житель Києва вже кілька місяців намагався відновити стосунки із колишньою співмешканкою. Жінка йому відмовила. Тому він вирішив помститися.

Відомо, що чоловік приїхав до місця скоєння злочину із заздалегідь підготовленою каністрою бензину, надалі він розбив скло Hyundai, облив салон легкозаймистою рідиною та підпалив, отримавши опіки руки. Це був транспорт нового обранця колишньої співмешканки.

Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.