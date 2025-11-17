У Києві затримали таксиста-наркозбувача

Фото: поліція

Правоохоронці вилучили у зловмисника наркотики та психотропні речовини, серед яких амфетамін та канабіс

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Пізно ввечері 16 листопада на одній з вулиць Печерського району поліція зупинила авто Toyota із 50-річним водієм, який повідомив, що працює в таксі. Надалі виявилося, що водій має при собі заборонені речовини.

Правоохоронці встановили, що киянин поєднував роботу в таксі та продаж заборонених речовин, які він особисто доставляв "клієнтам" та збував через поштові відділення.

Під час слідчих дій в орендованому авто фігуранта виявили поліетиленові пакети з амфетаміном та канабісом, ваги, мобільні телефони, конверти для фасування та близько 12 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці провели обшук вдома у чоловіка, де знайшли та вилучили пакет з засушеними грибами невідомого походження, порошкоподібні речовини та рослини. Вилучене направили на дослідження.

Фігуранта затримали, йому оголосили підозру.

Суд взяв чоловіка під варту з правом внесення застави в 900 тисяч гривень. Наркоділку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські затримали 18-річного юнака за підпал автівок на замовлення росіян. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.