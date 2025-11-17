13:06  17 листопада
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
17 листопада 2025, 11:55

У Києві отримав вирок підприємець, який разом із військовим зробив "бізнес на ухилянтах"

17 листопада 2025, 11:55
Ілюстративне фото
Голосіївський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2024 року військовозобов'язаний звернувся до знайомого офіцера Генерального штабу Збройних Сил України за консультацією з приводу нових правил військового обліку. Проте військовий запропонував ухилитися від призову, а також розповів, що він має знайомого керівника підприємства, який зможе його формально працевлаштувати для бронювання.

Згодом була зустріч уже втрьох: військовозобов'язаних, підприємець та військовий. Запропонували три різні "пакета послуг". Перший за 25 тисяч доларів США виключення із військового обліку за станом здоровʼя. Другий варіант за 12 тисяч доларів формальне працевлаштування на конкретне підприємство і бронювання від військової служби на деякий час.

"Клієнт" обрав перший варіант та віддав 7 тисяч доларів передоплати. Реалізація затягнулась нібито через реорганізацію військово-лікарських комісій. У грудні того ж року "клієнт" отримав фіктивну довідку про проходження лікування.

У березні підприємця викрили, коли він намагався отримати наступні 10 тисяч доларів оплати. Відомо, що в березні військовий отримав від чоловіка 19 500 гривень. Він також просив ще 5 тисяч доларів за виготовлення військового облікового документу та не вручення повістки.

Підприємець уклав угоду про визнання винуватості. Він отримав покарання у вигляді штрафу в розмірі 328 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

