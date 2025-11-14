Фото: ГСЧС

По предварительной информации, в Киеве в результате комбинированной российской атаки в ночь на 14 ноября погибли три человека

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", – говорится в сообщении.

Количество пострадавших возросло до 26, среди них двое детей 7 и 10 лет.

По данным чиновника, 9 человек госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

Напомним, в ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и 24 пострадавших.