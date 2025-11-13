14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 13:35

У Києві розслідують розкрадання коштів на Трухановому та Венеціанському островах: що відомо про схему

13 листопада 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора повідомила про підозру керівнику приватного підприємства, якого разом із директором КП "Плесо" КМДА підозрюють у розтраті коштів. Відомо, що ці гроші були виділені з бюджету на природоохоронні заходи у столиці

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у 2021 році КП "Плесо" отримало понад 1,7 мільйона гривень з міського фонду. Ці гроші призначались для створення водоохоронних зон у Києві. Директор комунального підприємства домовився з керівником приватної компанії про незаконне освоєння цих коштів.

Попри те, що попередній тендер ще не був завершений, посадовці оголосили новий і забезпечили перемогу потрібному підприємству. Сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою на п’яти об’єктах, серед яких острови Труханів і Венеціанський.

Уже 23 грудня було підписано акт виконавчих робіт, які насправді ніхто не проводив. 30 грудня були перераховані кошти.

"Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу підрозділів СБУ, відповідальних за захист критичної інфраструктури та протидію фінансуванню тероризму", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ прокуратура розкрадання
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
Мільярди в кишенях друзів, санкції для виду: комедія чи реальне покарання
13 листопада 2025, 15:50
Друга Зеленського можуть позбавити громадянства України
13 листопада 2025, 15:33
На Одещині судитимуть 34-річну жінку, яка облила розчинником і підпалила сусіда
13 листопада 2025, 15:24
Як Зеленський обіцяв перемогти корупцію: журналісти зібрали всі заяви президента
13 листопада 2025, 14:53
Хотів допомогти товаришу: на Вінниччині відправили за ґрату чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови
13 листопада 2025, 14:45
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
13 листопада 2025, 14:39
Знущався з колишньої дружини в присутності дитини: на Хмельниччині розглянули справу про психологічне насильство - яке рішення суду
13 листопада 2025, 14:25
Стали відомі подробиці затримання ділка із прізвищем Єрмак
13 листопада 2025, 14:04
Корупція і війна: як не дати Україні загинути в "країні мрій"
13 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »