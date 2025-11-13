Фото з відкритих джерел

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора повідомила про підозру керівнику приватного підприємства, якого разом із директором КП "Плесо" КМДА підозрюють у розтраті коштів. Відомо, що ці гроші були виділені з бюджету на природоохоронні заходи у столиці

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у 2021 році КП "Плесо" отримало понад 1,7 мільйона гривень з міського фонду. Ці гроші призначались для створення водоохоронних зон у Києві. Директор комунального підприємства домовився з керівником приватної компанії про незаконне освоєння цих коштів.

Попри те, що попередній тендер ще не був завершений, посадовці оголосили новий і забезпечили перемогу потрібному підприємству. Сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою на п’яти об’єктах, серед яких острови Труханів і Венеціанський.

Уже 23 грудня було підписано акт виконавчих робіт, які насправді ніхто не проводив. 30 грудня були перераховані кошти.

"Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу підрозділів СБУ, відповідальних за захист критичної інфраструктури та протидію фінансуванню тероризму", - повідомили в прокуратурі.

