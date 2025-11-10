08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
09:59  10 ноября
Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2025, 07:47

В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины

10 ноября 2025, 07:47
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чернигове на 81-м году жизни ушла из жизни Валентина Подвербная, известная как старейшая роженица Украины и мама 14-летней Ани Подвербной

Об этом сообщила волонтер и общественный деятель Оксана Туник-Фриз, передает RegioNews.

По ее словам, дочь пришла проведать мать, но не смогла попасть в квартиру. Соседи видели Валентину Подвербную еще в пятницу, а уже в воскресенье ее нашли мертвой – она умерла мирно и во сне.

"Мы все искренне сочувствуем Ане. Аня в безопасности, она получает поддержку. Несмотря на сложности, Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась", - написала Оксана Туник-Фриз.

Как известно, два года назад после конфликтов между мамой и дочерью девочку передали под опеку семье опекунов.

Анна-Мария и Валентина

Что известно о деле Подвербной

Черниговка Валентина Подвербная стала матерью в возрасте 65 лет. В феврале 2011 года, благодаря процедуре искусственного оплодотворения, она родила дочь Анну-Марию.

20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение забрать ребенка у Валентины Подвербной без лишения его родительских прав.

В декабре она подала апелляцию на это решение. 21 февраля 2024 года Черниговский апелляционный суд оставил решение в силе.

Ранее Новозаводской районный суд Чернигова рассмотрел другие дела по Валентине Подвербной, связанные с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и домашним насилием против ее дочери.

Оба дела были закрыты. Также в начале марта 2023 года было закрыто административное дело о невыполнении им обязанностей по воспитанию детей.

В мае 2025 года в Чернигове суд принял решение о лишении Валентины Подвербной родительских прав в отношении ее 14-летней дочери Анны. В интервью Общественному девушка рассказала, что ни при каких условиях не хочет возвращаться к матери. Говорит, во время жизни с ней испытывала различные виды насилия и вынуждена была попрошайничать.

В Книге рекордов Украины ее назвали "самой старшей матерью".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Чернигов конфликт дочь роженица Валентина Подвербная старейшая роженица Украины
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Оставила 7-месячного сына одного на 5 дней: в Киеве будут судить 17-летнюю мать
10 ноября 2025, 11:51
ДТП в центре Житомира: погиб иностранец и 17-летняя пассажирка, еще две девушки – в больнице
10 ноября 2025, 11:45
В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: спасатели предотвратили трагедию
10 ноября 2025, 11:29
В Сумской области саперы обезвредили российский "шахед" с противотанковыми минами
10 ноября 2025, 11:18
Галущенко и Гринчук могут лишиться должностей: соответствующие инициативы уже в Парламенте
10 ноября 2025, 11:09
Россияне утром обстреляли Херсон: в ОВА показали последствия
10 ноября 2025, 11:02
Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн
10 ноября 2025, 10:58
Скрытая мобилизация в России: "резервисты" уйдут на фронт через несколько месяцев
10 ноября 2025, 10:48
Заместитель генпрокурора Вдовиченко имеет родственные связи с Россией – ЦПК
10 ноября 2025, 10:39
1000 часов аудиозаписей: в НАБУ подтвердили обыски в сфере энергетики
10 ноября 2025, 10:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »