В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины

Фото: из открытых источников

В Чернигове на 81-м году жизни ушла из жизни Валентина Подвербная, известная как старейшая роженица Украины и мама 14-летней Ани Подвербной

Об этом сообщила волонтер и общественный деятель Оксана Туник-Фриз, передает RegioNews.

По ее словам, дочь пришла проведать мать, но не смогла попасть в квартиру. Соседи видели Валентину Подвербную еще в пятницу, а уже в воскресенье ее нашли мертвой – она умерла мирно и во сне.

"Мы все искренне сочувствуем Ане. Аня в безопасности, она получает поддержку. Несмотря на сложности, Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась", - написала Оксана Туник-Фриз.

Как известно, два года назад после конфликтов между мамой и дочерью девочку передали под опеку семье опекунов.

Анна-Мария и Валентина

Что известно о деле Подвербной

Черниговка Валентина Подвербная стала матерью в возрасте 65 лет. В феврале 2011 года, благодаря процедуре искусственного оплодотворения, она родила дочь Анну-Марию.

20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение забрать ребенка у Валентины Подвербной без лишения его родительских прав.

В декабре она подала апелляцию на это решение. 21 февраля 2024 года Черниговский апелляционный суд оставил решение в силе.

Ранее Новозаводской районный суд Чернигова рассмотрел другие дела по Валентине Подвербной, связанные с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и домашним насилием против ее дочери.

Оба дела были закрыты. Также в начале марта 2023 года было закрыто административное дело о невыполнении им обязанностей по воспитанию детей.

В мае 2025 года в Чернигове суд принял решение о лишении Валентины Подвербной родительских прав в отношении ее 14-летней дочери Анны. В интервью Общественному девушка рассказала, что ни при каких условиях не хочет возвращаться к матери. Говорит, во время жизни с ней испытывала различные виды насилия и вынуждена была попрошайничать.

В Книге рекордов Украины ее назвали "самой старшей матерью".