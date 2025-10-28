Фото: Национальная полиция

В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей – четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что мать оставила детей на полсутки самих в квартире. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, она обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру – наполненную паром от горячей воды.

По предварительным выводам специалистов, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Внешние признаки насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Женщину задержали. Ей грозит до восьми лет заключения за оставление детей в опасности и злостное невыполнение родительских обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

