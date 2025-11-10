12:27  10 листопада
10 листопада 2025, 11:51

Залишила 7-місячного сина одного на 5 днів: у Києві судитимуть 17-річну матір

10 листопада 2025, 11:51
Фото: Прокуратура України
У Києві судитимуть 17-річну матір, яка на кілька днів залишила 7-місячного сина одного в квартирі

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

На початку цього року неповнолітня матір покинула свого сина на 5 днів одного в орендованій квартирі та вирушила в іншу область.

Дитину знайшли у закритій оселі у вкрай важкому стані і терміново госпіталізували.

Медики констатували, що критичний стан малюка був спричинений не лише багатоденним перебуванням без їжі та води, але й систематичним недбальством матері, яка раніше також не забезпечувала належного догляду за сином.

Лікарі діагностували серйозне ураження життєво важливих органів через виснаження.

Наразі хлопчик продовжує лікування під пильним наглядом медичних працівників.

Матір обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків, та у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі двох малолітніх дітей – чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки. Попередньо встановлено, що матір залишила дітей на пів доби самих у квартирі.

суд Київ медики дитина квартира батькіські обов'язки
