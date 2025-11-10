В Киеве ночью горели киоски

Фото: ГСЧС

Пожар возник 10 ноября около 02:30 на проспекте Червоной Калины, что в Деснянском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На открытой территории загорелся мусор, пламя распространилось на несколько деревянных киосков. Пожар локализовали в 02:52 на площади около 100 кв.м, а в 03:08 – полностью ликвидировали.

В результате пожара повреждены 6 деревянных киосков и имущество в них.

На месте работали 15 огнеборцев, привлекались три единицы спецтехники.

К счастью, жертв или пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, 9 ноября в Хаджибейском районе Одессы произошел масштабный пожар. Причина и ущерб устанавливаются.