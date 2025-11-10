У Києві вночі горіли кіоски

Фото: ДСНС

Пожежа виникла 10 листопада близько 02:30 на проспекті Червоної Калини, що у Деснянському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На відкритій території загорілося сміття, полум'я поширилося на кілька дерев'яних кіосків. Пожежу локалізували о 02:52 на площі близько 100 кв.м, а о 03:08 – повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджені 6 дерев'яних кіосків та майно в них.

На місці працювали 15 вогнеборців, залучались три одиниці спецтехніки.

На щастя, жертв чи постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.

