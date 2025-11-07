17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
07 листопада 2025, 17:15

Обіцяли лазерну зброю: в Києві викрили ділків, які "продали" американському добровольцю зброю, якої не існує

07 листопада 2025, 17:15
Фото: прокуратура
У столиці чоловіки пообіцяли американському добровольцю ЗСУ "лазерну зброю". Вони оголосили вартість у понад 3,2 мільйона гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Влітку 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представились керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї. Вони сказали військовому, що тестують лазерні пристрої, які можуть "осліплювати" російські безпілотники. Такий пристрій, якого насправді не існувало, вони запропонували виготовити за 85 тисяч доларів.

За словами шахраїв, їхня зброя була б здатна збивати навіть балістичні ракети. Вони навіть продемонстрували пристрій, який, начебто з відстані близько 8 метрів пропалив крило Шахеда. Військовий частинами віддав їм 3,2 мільйона гривень, проте не отримав новітньої зброї.

"Потерпілим у справі є громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ. В ході слідства військовому вже відшкодували 20 тис. доларів США, вживаються заходи щодо повернення йому всієї суми грошей", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
