Обіцяли лазерну зброю: в Києві викрили ділків, які "продали" американському добровольцю зброю, якої не існує

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Влітку 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представились керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї. Вони сказали військовому, що тестують лазерні пристрої, які можуть "осліплювати" російські безпілотники. Такий пристрій, якого насправді не існувало, вони запропонували виготовити за 85 тисяч доларів.

За словами шахраїв, їхня зброя була б здатна збивати навіть балістичні ракети. Вони навіть продемонстрували пристрій, який, начебто з відстані близько 8 метрів пропалив крило Шахеда. Військовий частинами віддав їм 3,2 мільйона гривень, проте не отримав новітньої зброї.

"Потерпілим у справі є громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ. В ході слідства військовому вже відшкодували 20 тис. доларів США, вживаються заходи щодо повернення йому всієї суми грошей", - повідомили в прокуратурі.

