У Києві судитимуть членів банди, що обкрадала елітні оселі

06 листопада 2025, 11:40

У Києві судитимуть банду, що стежила за заможними родинами та обкрадала їхні оселі

06 листопада 2025, 11:40
Фото: поліція
Правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка обкрадала квартири та приватні будинки заможних киян

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організатором групи виявився 52-річний киянин. Він залучив ще п’ятьох співучасників – мешканців Києва та області, четверо з яких іноземці віком від 33 до 59 років.

Фігуранти відстежували спосіб життя потенційних жертв за допомогою прихованих камер, вивчали системи охорони осель, аналізували графіки відключень електроенергії, орендували житло поблизу цілей та для конспірації постійно змінювали автомобілі і номерні знаки.

За даними слідства, лише з однієї квартири зловмисники викрали гроші, ювелірні вироби та інші цінності на близько 645 тис. грн.

Викрадене майно фігуранти збували через посередників, золото переплавляли. Отримані кошти ділили між собою відповідно до ролі кожного у схемі.

Під час розслідування правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання учасників групи, у їхніх авто та на СТО, що належала організатору. Поліцейські вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, сім-карти, номерні знаки, які фігуранти змінювали на автівках та транспортні засоби.

Після затримання організатору та іншим учасникам повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт щодо фігурантів направлений до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть 18-річного працівника автомийки, який викрав та розбив BMW клієнта. Юнак був напідпитку.

Київ крадіжка поліція затримання події квартирні крадії
