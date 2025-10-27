Фото: полиция

Юноша сел за руль автомобиля клиента и поехал по городу, но не справился с управлением и попал в ДТП

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в столице в сентябре. 24-летний киевлянин оставил свой BMW в автомойке на полировку кузова и химчистку салона, однако впоследствии узнал, что с машиной произошло ДТП.

Полицейские установили, что к ДТП причастен 18-летний работник станции обслуживания. Имея ключи от автомобиля, юноша сел за руль и поехал по городу. Двигаясь по улице Набережно-Луговой, он не справился с управлением и врезался в электросопротивление. Юноша не пострадал, его проверили на состояние опьянения – алкотестер показал 0,98 промилле.

Нарушителя задержали, автомобиль изъяли. Юноше сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Сейчас материалы дела направлены в суд. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

