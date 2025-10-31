12:51  31 жовтня
31 жовтня 2025, 13:52

Кабмін повернув Міністерству культури стару назву

31 жовтня 2025, 13:52
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій на Міністерство культури України

Як передає RegioNews відповідна постанова №1396 була ухвалена. 29 жовтня,

Історія назви Міністерства культури в Україні:

  • До середини 1990-х – Міністерство культури.

  • Близько 10 років – Міністерство культури і мистецтв.

  • Наступні 5 років – Міністерство культури і туризму.

  • Потім майже десять років знову – Міністерство культури.

  • У 2019 році відомство ліквідували, передавши функції Міністерству культури, молоді та спорту.

  • У 2020 році воно стало Міністерством культури та інформаційної політики.

  • У вересні 2024-го – Міністерством культури та стратегічних комунікацій.

Стратегічні комунікації тепер відокремлять від Мінкультури. Відтак "Укрінформ", "Мультимедійна платформа іномовлення України" та телемарафон "Єдині новини" перейдуть під управління Кабміну через Держкомтелерадіо.

Таким чином Міністерство культури зосередиться на культурній політиці та підтримці мистецтв, а стратегічні комунікації – на урядовому рівні.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єркою з гуманітарної політики та міністеркою культури України. До цього вона виконувала обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій.

