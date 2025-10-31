09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября 2025, 10:28

В Киеве полиция оцепила один из крупнейших и самых известных ТРЦ: в чем причина

31 октября 2025, 10:28
Фото: из открытых источников
Сегодня, 31 октября, в Киеве временно закрыли один из самых крупных и самых известных торгово-развлекательных центров – ТРЦ Gulliver

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Полиция перекрыла все входы. Посетителей, кроме некоторых сотрудников и представителей арендаторов, в помещение не пускают.

По словам арендаторов, ТРЦ будет закрыт по меньшей мере 1-2 дня, однако, вероятнее всего, ограничение продлится до недели, передает корреспондент RegioNews.

Вход в ТРЦ заблокировали и представители "Ощадбанка". Как сообщают в финучреждении, доступ разрешен только резидентам, забирающим свои вещи, и для входа нужно подписать договор с учреждением.

Очевидно, это связано с конфликтами между бывшими владельцами ТРЦ, представителями государственных банков, имеющих контроль за долгами, и управленческими структурами.

Скандал вокруг ТРЦ: подробности

ТРЦ Gulliver – один из крупнейших и известных торгово-развлекательных центров в центре Киева, открытый в 2013 году. Комплекс включает в себя торговую, развлекательную и офисную части.

  • В 2019-2021 годах компанию-владельца ТРЦ подозревали в уклонении от уплаты налогов почти на 146 млн грн.
  • В апреле 2024 года имущество ТРЦ было арестовано в рамках уголовного производства.
  • В июне 2024 года комплекс передан в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).
  • В августе 2025 года госбанки ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк") заявили о проблемах с передачей объекта предыдущим владельцем.

По данным источников Forbes в "Ощадбанке" и НБУ, фактическим владельцем ТРЦ считают Виктора Полищука, который предоставлял личное поручение за кредит. В 2020 году он пытался договориться о реструктуризации долга, о чем сообщил анонимно менеджер одного из государственных банков.

Официально владельцем комплекса была компания "Три О" Вячеслава Игнатенко. Полищук, известный как бывший владелец сети "Эльдорадо" и банка "Михайловский", обанкротившийся в 2016 году, находится под санкциями СНБО с 2025 года.

Источники "Укрэксимбанка" сообщили, что в случае окончательного взыскания комплекса банки планируют его продать. Нынешний владелец Gulliver оспаривает передачу ТРЦ государственным банкам.

