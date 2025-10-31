В Киеве полиция оцепила один из крупнейших и самых известных ТРЦ: в чем причина
Сегодня, 31 октября, в Киеве временно закрыли один из самых крупных и самых известных торгово-развлекательных центров – ТРЦ Gulliver
Об этом сообщает корреспондент RegioNews.
Полиция перекрыла все входы. Посетителей, кроме некоторых сотрудников и представителей арендаторов, в помещение не пускают.
По словам арендаторов, ТРЦ будет закрыт по меньшей мере 1-2 дня, однако, вероятнее всего, ограничение продлится до недели, передает корреспондент RegioNews.
Вход в ТРЦ заблокировали и представители "Ощадбанка". Как сообщают в финучреждении, доступ разрешен только резидентам, забирающим свои вещи, и для входа нужно подписать договор с учреждением.
Очевидно, это связано с конфликтами между бывшими владельцами ТРЦ, представителями государственных банков, имеющих контроль за долгами, и управленческими структурами.
Скандал вокруг ТРЦ: подробности
ТРЦ Gulliver – один из крупнейших и известных торгово-развлекательных центров в центре Киева, открытый в 2013 году. Комплекс включает в себя торговую, развлекательную и офисную части.
- В 2019-2021 годах компанию-владельца ТРЦ подозревали в уклонении от уплаты налогов почти на 146 млн грн.
- В апреле 2024 года имущество ТРЦ было арестовано в рамках уголовного производства.
- В июне 2024 года комплекс передан в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).
- В августе 2025 года госбанки ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк") заявили о проблемах с передачей объекта предыдущим владельцем.
По данным источников Forbes в "Ощадбанке" и НБУ, фактическим владельцем ТРЦ считают Виктора Полищука, который предоставлял личное поручение за кредит. В 2020 году он пытался договориться о реструктуризации долга, о чем сообщил анонимно менеджер одного из государственных банков.
Официально владельцем комплекса была компания "Три О" Вячеслава Игнатенко. Полищук, известный как бывший владелец сети "Эльдорадо" и банка "Михайловский", обанкротившийся в 2016 году, находится под санкциями СНБО с 2025 года.
Источники "Укрэксимбанка" сообщили, что в случае окончательного взыскания комплекса банки планируют его продать. Нынешний владелец Gulliver оспаривает передачу ТРЦ государственным банкам.