08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 08:12

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании на Соломенке

31 октября 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Пожар возник 30 октября около 18:50 на улице Олексы Тихого в Соломенском районе столицы. Загорелось офисное здание

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил помещение на четвертом этаже четырехэтажного нежилого здания.

Спасатели не допустили распространение пламени на СТО, расположенную на первом этаже.

Пожар ликвидировали в 20:15 на площади около 700 кв.м. К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании на Соломенке
В Киеве ликвидировали пожар в офисном здании на Соломенке
В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании
В Киеве ликвидировали пожар в офисном здании
В Киеве произошел масштабный пожар в офисном здании на Соломенке
В Киеве произошел пожар в офисном здании на Соломенке
В Киеве произошел масштабный пожар в офисном здании

Напомним, утром 28 октября в селе Малая Ольшанка в Киевской области произошел пожар на недействующей птицеферме. В складском помещении горели деревянные угли, а также кровля здания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев пожар спасатели происшествия офис
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях
31 октября 2025, 08:45
В Ровенской области двухлетний ребенок отравился угарным газом
31 октября 2025, 08:38
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 08:29
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
31 октября 2025, 08:24
Враг обстрелял Запорожье и районы области: три погибших, 29 раненых
31 октября 2025, 08:08
Из-за российской атаки в Сумах пострадали 11 человек, среди них – четверо детей
31 октября 2025, 07:58
На Хмельнитчине в лобовом ДТП погибли оба водителя
31 октября 2025, 07:55
На Волыни ночью легковушка вылетела в кювет и перевернулась: двое пострадавших
31 октября 2025, 07:50
Обстрелы на Днепропетровщине: ночью было громко в Днепре и двух районах
31 октября 2025, 07:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Вадим Денисенко
Все блоги »