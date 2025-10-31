В Киеве ликвидировали масштабный пожар в офисном здании

Фото: ГСЧС

Пожар возник 30 октября около 18:50 на улице Олексы Тихого в Соломенском районе столицы. Загорелось офисное здание

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил помещение на четвертом этаже четырехэтажного нежилого здания.

Спасатели не допустили распространение пламени на СТО, расположенную на первом этаже.

Пожар ликвидировали в 20:15 на площади около 700 кв.м. К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания выясняют правоохранители.

