12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 14:17

В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам

30 октября 2025, 14:17
Фото: полиция
В Киеве на Троещине полицейские задержали 21-летнего студента, сбывавшего наркотики своим сокурсникам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Деснянском районе столицы на улице Оноре де Бальзака полицейские остановили студента киевского вуза. В его рюкзаке нашли 17 зип-пакетов с каннабисом, а по месту жительства юноши полицейские изъяли нерасфасованный наркотик, электронные весы и упаковочный материал.

Парня задержали. Ему сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение в целях сбыта). 21-летнему юноше грозит до 8 лет заключения.

В Киеве задержали студента, сбывавшего наркотики однокурсникам

Напомним, на Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством. Полицейские установили и задержали злоумышленника.

