В Киеве задержали студента вуза, который сбывал наркотики однокурсникам
В Киеве на Троещине полицейские задержали 21-летнего студента, сбывавшего наркотики своим сокурсникам
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Деснянском районе столицы на улице Оноре де Бальзака полицейские остановили студента киевского вуза. В его рюкзаке нашли 17 зип-пакетов с каннабисом, а по месту жительства юноши полицейские изъяли нерасфасованный наркотик, электронные весы и упаковочный материал.
Парня задержали. Ему сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение в целях сбыта). 21-летнему юноше грозит до 8 лет заключения.
Напомним, на Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством. Полицейские установили и задержали злоумышленника.
27 октября 2025
