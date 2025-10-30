Фото: поліція

У Києві на Троєщині поліцейські затримали 21-річного студента, який збував наркотики своїм однокурсникам

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Деснянському районі столиці на вулиці Оноре де Бальзака поліцейські зупинили студента київського вишу. У його рюкзаку знацшли 17 зіп-пакетів з канабісом, а за місцем проживання юнака поліцейські вилучили нерозфасований наркотик, електронні ваги та пакувальний матеріал.

Хлопця затримали. Йому повідомили йому про підозру за ч.1 ст.307 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту). 21-річному молодику загрожує до 8 років ув’язнення.

