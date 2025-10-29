Фото: полиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который смертельно ранил прохожего на Замковой горе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях около 20:00 в лесопарковой зоне Замковой горы между двумя мужчинами возник словесный конфликт, во время которого один из них трижды ударил другого ножом в грудь и плечи. Потерпевший, 34-летний киевлянин, погиб на месте.

Полицейские установили и задержали злоумышленника – тоже 34-летнего местного жителя. По данным следствия, конфликт начался после замечания, которое нападавший сделал незнакомцу.

Мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УКУ). Суд заключил его под стражу. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

