11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 11:33

На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством

29 октября 2025, 11:33
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который смертельно ранил прохожего на Замковой горе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях около 20:00 в лесопарковой зоне Замковой горы между двумя мужчинами возник словесный конфликт, во время которого один из них трижды ударил другого ножом в грудь и плечи. Потерпевший, 34-летний киевлянин, погиб на месте.

Полицейские установили и задержали злоумышленника – тоже 34-летнего местного жителя. По данным следствия, конфликт начался после замечания, которое нападавший сделал незнакомцу.

Мужчине объявили подозрение в умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УКУ). Суд заключил его под стражу. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством

Напомним, в Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку и ранил мужчину. Злоумышленника задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев убийство задержание происшествия ножевое ранение
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
Нардеп Елена Шуляк: Государство масштабировало возможности системы реабилитации для ветеранов и ветеранок
29 октября 2025, 12:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »