29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября
Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов
29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 08:49

"Продавали" за $500 000 должность в НААН: двое киевлян предстанут перед судом

29 октября 2025, 08:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве будут судить двух мужчин, которые за 500 тысяч долларов "продавали" руководящий пост одного из госпредприятий Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как рассказал начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Николай Габинет, подозреваемые предложили своему собеседнику за 500 тысяч долларов гарантировать ему должность руководителя. Они утверждали, что могут повлиять на принятие решения о назначении мужчины на эту должность.

Задержание правонарушителей произошло непосредственно при передаче денег.

На период расследования обвиняемые находились под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы обвинительного акта переданы в суд. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении чиновника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета, разоблаченного в коррупции. Полицейские задержали дельца сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды – 2700 долларов.

