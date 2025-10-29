"Продавали" за $500 000 должность в НААН: двое киевлян предстанут перед судом

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве будут судить двух мужчин, которые за 500 тысяч долларов "продавали" руководящий пост одного из госпредприятий Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Как рассказал начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Николай Габинет, подозреваемые предложили своему собеседнику за 500 тысяч долларов гарантировать ему должность руководителя. Они утверждали, что могут повлиять на принятие решения о назначении мужчины на эту должность.

Задержание правонарушителей произошло непосредственно при передаче денег.

На период расследования обвиняемые находились под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы обвинительного акта переданы в суд. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

