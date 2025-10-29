09:15  29 жовтня
29 жовтня 2025, 08:49

"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом

29 жовтня 2025, 08:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві судитимуть двох осіб, які за 500 тисяч доларів "продавали" керівну посаду одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук (НААН) України

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як розповів начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет, підозрювані запропонували своєму співрозмовнику за 500 тисяч доларів гарантувати йому посаду керівника. Вони стверджували, що спроможні вплинути на ухвалення рішення щодо призначення чоловіка на цю посаду.

Затримання правопорушників відбулося безпосередньо під час передачі грошей.

На період розслідування обвинувачені перебували під вартою.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали обвинувального акту передано до суду. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування відносно посадовця одного з комунальних підприємств Одеської міської ради, якого викрили в корупції. Поліцейські затримали ділка одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди – 2700 доларів.

