У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 22 жовтня
У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок комбінованого ворожого удару по Києву в ніч на 22 жовтня
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня", – йдеться у повідомленні.
Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки того дня збільшилась до трьох.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня були зафіксовані влучання у чотирьох районах міста. Загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, серед постраждалих – дворічна дитина.
27 жовтня 2025
