12:53  27 жовтня
Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
12:45  27 жовтня
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
07:58  27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 09:49

У Києві судитимуть 18-річного працівника автомийки, який викрав та розбив BMW клієнта

27 жовтня 2025, 09:49
Фото: поліція
Юнак сів за кермо автівки клієнта та поїхав містом, втім не впорався з керуванням та потрапив у ДТП

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася в столиці у вересні. 24-річний киянин залишив свій BMW в автомийці на полірування кузова й хімчистку салону, однак згодом дізнався, що з машиною сталася ДТП.

Поліцейські встановили, що до ДТП причетний 18-річний працівник станції обслуговування. Маючи ключі від автомобіля, юнак сів за кермо та поїхав містом. Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, він не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Юнак не постраждав, його перевірили на стан спʼяніння – алкотестер показав 0,98 проміле.

У Києві 18-річний працівник автомийки викрав та розбив BMW клієнта

Порушника затримали, автомобіль вилучили. Юнаку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Наразі матеріали справи направлені до суду. Фігуранту загрожує до 12 років ув’язнення.

У Києві 18-річний працівник автомийки викрав та розбив авто клієнта

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років вʼязниці.

суд Київ ДТП поліція автомобілі автомийка
27 жовтня 2025
