14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 19:45

"Упал и ударился головой": в Киевском ТЦК прокомментировали смерть мужчины

24 октября 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В ТЦК сделали заявление о якобы избиении военнообязанного. По словам военных, с мужчиной произошел несчастный случай

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, передает RegioNews.

18 октября Подольское ТЦК мобилизовал мужчину в распределительный пункт и включен в состав команды для последующего перемещения в 71 отдельную егерскую бригаду ДШВ ВС Украины. После информирования представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание.

"...упал в обморок, упал и ударился головой о твердый пол. Это произошло на глазах многих свидетелей — военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сообщили в ТЦК.

Впоследствии правоохранители провели опрос в больнице и в помещениях распределительного пункта. Травмированный в то время был в коме. По словам представителей ТЦК, фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного, установлено во время опроса не было. Напротив, военный бригады ДШУ предоставил мужчине к медицинской помощи и вызвал скорую.

При этом все врачи, проводившие обследование, также отметили "пригодный" без каких-либо диагнозов. Поскольку жалоб на состояние здоровья от гражданина не поступало, его не направляли на дообследование.

"Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, максимально будут способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств. Мы выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким умершего человека. Это невосполнимая потеря, которой не должно быть", - говорится в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после мобилизации скончался мужчина. У него была травмирована голова. Впоследствии в полиции сообщили, что 43-летний киевлянин находился в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. По словам полицейских, другие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК смерть военнообязанные Киев
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На оккупированном Запорожье россияне уничтожают малый бизнес: что происходит
24 октября 2025, 21:40
В Дарницком районе Киева трамвай наехал на пешехода: что известно о пострадавшем
24 октября 2025, 21:30
В Винницкой области разоблачили крипто-мошенников, укравших более 60 тысяч долларов
24 октября 2025, 21:25
Новые КАБы способны достигать окрестностей Киева: старые методы защиты могут не сработать
24 октября 2025, 21:15
В Закарпатье попытка бежать за границу чуть не закончилась трагедией
24 октября 2025, 20:55
Военный в Харькове пытался "откупить" пьяную жену за рулем – суд вынес приговор
24 октября 2025, 20:52
Опасная находка: на Черниговщине обнаружили неразорванные боевые части вражеских дронов
24 октября 2025, 20:38
В Киевской области мотоциклист "устроил гонки" и устроил ДТП
24 октября 2025, 20:25
Херсон под огнем: погибли два человека, еще 24 получили ранения после обстрела "Шуменского"
24 октября 2025, 20:16
В Полтаве произошел коллапс с троллейбусами из-за отключения электричества
24 октября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »