Иллюстративное фото

В ТЦК сделали заявление о якобы избиении военнообязанного. По словам военных, с мужчиной произошел несчастный случай

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, передает RegioNews.

18 октября Подольское ТЦК мобилизовал мужчину в распределительный пункт и включен в состав команды для последующего перемещения в 71 отдельную егерскую бригаду ДШВ ВС Украины. После информирования представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание.

"...упал в обморок, упал и ударился головой о твердый пол. Это произошло на глазах многих свидетелей — военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сообщили в ТЦК.

Впоследствии правоохранители провели опрос в больнице и в помещениях распределительного пункта. Травмированный в то время был в коме. По словам представителей ТЦК, фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного, установлено во время опроса не было. Напротив, военный бригады ДШУ предоставил мужчине к медицинской помощи и вызвал скорую.

При этом все врачи, проводившие обследование, также отметили "пригодный" без каких-либо диагнозов. Поскольку жалоб на состояние здоровья от гражданина не поступало, его не направляли на дообследование.

"Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, максимально будут способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств. Мы выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким умершего человека. Это невосполнимая потеря, которой не должно быть", - говорится в сообщении Киевского городского ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после мобилизации скончался мужчина. У него была травмирована голова. Впоследствии в полиции сообщили, что 43-летний киевлянин находился в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. По словам полицейских, другие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь.