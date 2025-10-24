Ілюстративне фото

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП, передає RegioNews.

18 жовтня Подільське ТЦК мобілізував чоловіка до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Піл час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість.

"...втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків — військовослужбовців та військовозобов’язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги", - повідомили в ТЦК.

Згодом правоохоронці провели опитування в лікарні та приміщеннях розподільчого пункту. Травмований на той час був у комі. За словами представників ТЦК, фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було. Навпаки, військовий бригади ДШВ надав чоловіку домедичну допомогу та викликав швидку.

При цьому всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин. Ми висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким померлої людини. Це непоправна втрата, якої не має бути", - йдеться в повідомлені Київського міського ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві після мобілізації помер чоловік. У нього була травмована голова. Згодом у поліції повідомили, що 43-річний киянин знаходився у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. За словами поліцейських, інші мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.