12:59  24 жовтня
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 11:52

У поліції відреагували на смерть чоловіка у київському ТЦК

24 жовтня 2025, 11:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Як зазначається, 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

"Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві після мобілізації помер чоловік. У нього була травмована голова.

У Києві агент ФСБ планував підпалити Інститут національної памʼяті
24 жовтня 2025, 11:12
У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА
23 жовтня 2025, 16:59
У Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
23 жовтня 2025, 09:52
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
