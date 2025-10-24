У поліції відреагували на смерть чоловіка у київському ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Як зазначається, 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

"Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні.

