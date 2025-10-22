Росіяни атакують Київ, у столиці лунають вибухи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога була оголошена у столиці близько 23:00.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, що рухаються у напрямку Києва з півночі.

Згодом з'явилась інформація про вибухи в столиці та влучання ворожих дронів у будинки.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами з території РФ і окупованого Криму. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.