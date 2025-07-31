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31 июля 2025, 14:03

Булинг во Львовской области: девять подростков травили парня с инвалидностью

31 июля 2025, 14:03
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иллюстративное фото: из открытых источников
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29 июля в одном из сел Стрыйского района Львовской области правоохранители обнаружили факт буллинга во время мониторинга соцсетей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Пострадавшим оказался 16-летний местный молодой человек с инвалидностью.

Девять несовершеннолетних обидчиков в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых три девушки, были опрошены вместе с родителями. Телесные повреждения у потерпевшего не обнаружены.

По результатам проверки на 16-летнего обидчика составлен административный протокол. Ему грозит штраф или публичные работы.

Также административные протоколы составлены на родителей других обидчиков.

Напомним, в Виннице 15 и 18-летние юноши избили 15-летнего парня. Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Келецкой. Мать потерпевшего обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что на Одесщине 17-летний парень жестоко избил подростка. По факту происшествия начато уголовное производство.

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