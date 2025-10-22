13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 14:30

В Киеве диверсант планировал взрыв по заказу

22 октября 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Дарницкий районный суд Киева признал гражданина виновным в государственной измене и покушении на незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В начале 2025 года (после увольнения с места лишения свободы по предыдущему приговору) мужчина находился на Днепропетровщине. Тогда в мессенджере он получил предложение отправиться в столицу, где нужно за 1 000 долларов сделать взрывное устройство и оставить его в определенном месте.

Муж уехал в Киев. Там он унес взрывчатое вещество и самостоятельно собрать взрывное устройство. В магазине мужчина докупил необходимые компоненты и принес все в хостел, где арендовал койко-место. По плану куратора, взрывное устройство было оставлено по адресу, где проходят обучение частных охранных структур.

Однако осуществить план у мужчины не получилось. СБУ отследила его и задержала. На суде он признал вину. Известно, что сразу после задержания у мужчины родился сын.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье супругов агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
теракт суд Киев
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
Искал "легкие деньги": "бездомного" из Николаевщины судили за работу на россиян
21 октября 2025, 19:45
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
21 октября 2025, 18:15
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
$14 тысяч за побег в Беларусь: в Тернопольской области будут судить 37-летнего мужчину, который организовал мошенническую схему "выезда за границу"
22 октября 2025, 15:41
НАБУ провело обыски у должностных лиц Полтавской ОВА по делу о хищении средств на фортификациях
22 октября 2025, 15:14
В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов
22 октября 2025, 14:58
В Днепре спасают жизнь женщины, которой выстрелили в лицо
22 октября 2025, 14:55
В Одессе будут судить участников преступной группировки, требовавших у граждан надуманные долги
22 октября 2025, 14:19
Во Львове мотоцикл столкнулся с Ford: погибла несовершеннолетняя пассажирка
22 октября 2025, 14:14
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40
В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »