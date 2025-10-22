Фото: Нацполиция

Дарницкий районный суд Киева признал гражданина виновным в государственной измене и покушении на незаконное приобретение взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В начале 2025 года (после увольнения с места лишения свободы по предыдущему приговору) мужчина находился на Днепропетровщине. Тогда в мессенджере он получил предложение отправиться в столицу, где нужно за 1 000 долларов сделать взрывное устройство и оставить его в определенном месте.

Муж уехал в Киев. Там он унес взрывчатое вещество и самостоятельно собрать взрывное устройство. В магазине мужчина докупил необходимые компоненты и принес все в хостел, где арендовал койко-место. По плану куратора, взрывное устройство было оставлено по адресу, где проходят обучение частных охранных структур.

Однако осуществить план у мужчины не получилось. СБУ отследила его и задержала. На суде он признал вину. Известно, что сразу после задержания у мужчины родился сын.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Запорожье супругов агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.