Скріншот із відео

Підлітки з одного клубу жорстоко побили ровесницю з іншого, відео інциденту швидко розійшлося мережею

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві стався скандал у сфері кінного спорту за участю підлітків. За інформацією очевидців, група юнаків і дівчат з Equides Club напоїла та жорстоко побила ровесницю з іншого столичного клубу – Balaton Horse Club. Інцидент був зафіксований на відео, яке швидко поширилося у соціальних мережах, викликавши суспільний резонанс.

За даними ЗМІ, керівництво одного з клубів намагається знизити увагу до інциденту та не поширювати інформацію про подію. Водночас Федерація кінного спорту України поки не надала офіційного коментаря або реакції на інцидент.

Місцеві активісти та батьки висловлюють занепокоєння безкарністю та можливими наслідками для психічного здоров’я постраждалої дівчини.

Раніше повідомлялося про випадок булінгу на Львівщині, де дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю. Серед кривдників – діти віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.