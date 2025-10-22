13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 19:01

У Києві підлітки жорстоко побили дівчину на території кінного клубу

22 жовтня 2025, 19:01
Скріншот із відео
Підлітки з одного клубу жорстоко побили ровесницю з іншого, відео інциденту швидко розійшлося мережею

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві стався скандал у сфері кінного спорту за участю підлітків. За інформацією очевидців, група юнаків і дівчат з Equides Club напоїла та жорстоко побила ровесницю з іншого столичного клубу – Balaton Horse Club. Інцидент був зафіксований на відео, яке швидко поширилося у соціальних мережах, викликавши суспільний резонанс.

За даними ЗМІ, керівництво одного з клубів намагається знизити увагу до інциденту та не поширювати інформацію про подію. Водночас Федерація кінного спорту України поки не надала офіційного коментаря або реакції на інцидент.

Місцеві активісти та батьки висловлюють занепокоєння безкарністю та можливими наслідками для психічного здоров’я постраждалої дівчини.

Раніше повідомлялося про випадок булінгу на Львівщині, де дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю. Серед кривдників – діти віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
