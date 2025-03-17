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17 марта 2025, 13:41

Чиновника воинской части, воровавшего горючее, предназначенное для обороны Харьковщины, могут приговорить к 15 годам лишения свободы

17 марта 2025, 13:41
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении должностного лица одной из воинских частей, организовавшего схему заработка на горючем, которое предназначалось для нужд подразделения, которое держит оборону на Харьковском направлении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Правоохранители установили, что воровать горючее заместитель командира воинской части начал еще в Николаевской области и продолжил в Харьковской области, куда передислоцировалось его подразделение. В течение 2023-2024 годов он подрабатывал документацию об объемах использования горючего, завышая показатели расхода, а остаток горючего продавал. Сливать и вывозить горючее чиновник заставлял подчиненных.

За это время злоумышленник успел обмануть армию почти на 1 миллион гривен. Чиновника задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.

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