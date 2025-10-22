На Київщині засудили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК

Суд на Київщині виніс вирок агенту російських спецслужб, якого викрила Служба безпеки України. Чоловік вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у територіальному центрі комплектування (ТЦК)

Про це повідомили в ГУ СБУ у Києві та області, передає RegioNews.

Зловмисник проведе 15 років за ґратами.

Контррозвідка СБУ затримала диверсанта у травні 2025 року, коли він готував саморобний вибуховий пристрій для підриву будівлі ТЦК.

За даними слідства, агентом виявився 25-річний безробітний з Бучанського району, якого завербували представники спецслужб РФ.

Спочатку чоловік виконував "тестові" завдання куратора — зокрема, підпалив релейну шафу на залізничній лінії у столичному регіоні. Після цього отримав інструкції для виготовлення вибухівки й мав закласти її біля військкомату для дистанційного підриву.

Під час затримання у нього вилучили компоненти вибухового пристрою та смартфон із доказами контактів з окупантами.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні диверсії, здійсненій групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

