У Києві в одній з лісопаркових зон знайшли тіло чоловіка. Це сталось поруч з автостанцією в Подільському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Подільському районі знайшли тіло чоловіка. Особистість загиблого ідентифікували. Ним виявився 66-річний місцевий житель. На його тілі виявили численні тілесні ушкодження.

Виявилось, що до смертельного побиття причетній 46-річний житель Києва. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Згодом між ним сталась сварка. Тоді зловмисник завдав "опоненту" смертельних ударів. Потім він сховав його тіло під шаром опалого листя в парку.

Тепер затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

