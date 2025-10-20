15:59  20 жовтня
У Києві встановили причину смерті підприємця, тіло якого знайшли в машині 11 жовтня

Фото: пресслужба поліції
Правоохоронці завершили первинну перевірку обставин смерті 32-річного чоловіка, тіло якого було знайдено в салоні його автомобіля в Оболонському районі 11 жовтня 2025 року. Поліцейські підтвердили, що смерть настала внаслідок самогубства

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, загиблий – підприємець та блогер, який працював із криптовалютами. Напередодні трагедії він повідомляв близьких про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі та надіслав прощальне повідомлення. Вночі чоловік припаркував автомобіль біля багатоповерхівки та здійснив постріл у голову із зареєстрованої зброї.

Костянтин Ганіч. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України із позначкою "самогубство". Поліція продовжує досудове розслідування для встановлення всіх деталей події.

Як відомо, крипторинок різко обвалився після заяви президента США Дональда Трампа про додаткові 100% мита на китайські товари та посилення контролю за експортом ПЗ. Лише за першу годину ліквідовано позиції на понад 6 млрд доларів. Це найбільший колапс крипторинку з початку квітня.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці відкрили справу щодо чоловіка, який тривалий час знущався над падчеркою. Слідство розглядає версію, що постійні приниження та насильство могли призвести до самогубства дівчини.

