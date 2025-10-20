Фото: Нацполіція

У Києві жінка викинула цуценя з п'ятого поверху. Вона отримала підозру у жорстокому поводженні з твариною

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Підозрювана була в гостях у подруги, вони разом розпивали алкоголь. У п'яному стані під час конфлікту з подругою жінка викинула її домашнього улюбленця з вікна. 7-місячне цуценя не вижило.

Тепер жінка отримала підозру. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.