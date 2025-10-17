16:42  17 жовтня
17 жовтня 2025, 18:44

На трасі Київ–Одеса перекинувся мікроавтобус: 8 постраждалих, серед них важко поранені

17 жовтня 2025, 18:44
Фото: Телеграм/Одесса ИНФО
Внаслідок аварії на трасі Київ–Одеса постраждали восьмеро людей, серед яких є тяжко травмовані пасажири

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

На трасі Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з пасажирами. За попередніми даними, транспортний засіб перекинувся під час руху.

Як повідомляють правоохоронці, аварія сталася через те, що водій заснув за кермом. В результаті події постраждали вісім людей. Серед них є особи з тяжкими травмами, їх госпіталізовано до місцевих медичних закладів.

На місці працювали співробітники поліції та рятувальні служби. Вони забезпечили безпеку руху і надають допомогу потерпілим. Деталі події наразі уточнюються, триває з’ясування всіх обставин.

Водієві загрожують адміністративні та кримінальні наслідки за порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування людей. Розслідування ДТП триває.

Раніше повідомлялося, у центрі Києва легковик після зіткнення з вантажівкою вилетів на тротуар і травмував кількох перехожих.

