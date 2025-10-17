Фото: Телеграм/Одесса ИНФО

Внаслідок аварії на трасі Київ–Одеса постраждали восьмеро людей, серед яких є тяжко травмовані пасажири

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

На трасі Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з пасажирами. За попередніми даними, транспортний засіб перекинувся під час руху.

Як повідомляють правоохоронці, аварія сталася через те, що водій заснув за кермом. В результаті події постраждали вісім людей. Серед них є особи з тяжкими травмами, їх госпіталізовано до місцевих медичних закладів.

На місці працювали співробітники поліції та рятувальні служби. Вони забезпечили безпеку руху і надають допомогу потерпілим. Деталі події наразі уточнюються, триває з’ясування всіх обставин.

Водієві загрожують адміністративні та кримінальні наслідки за порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування людей. Розслідування ДТП триває.

