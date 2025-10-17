Фото: Нацполиция

В Киеве перед судом предстанет один из начальников управления «Киевтелесервиса». Речь идет о закупке интернет-оборудования.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В 2023 году специализированное коммунальное предприятие, подчиняющееся Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, заключило договор с частной компанией на закупку средств связи для обеспечения беспроводных подключений к Интернету. Речь шла о 144 миллионах гривен.

Однако чиновник не провел должного мониторинга цен. В результате оборудование было куплено с наценкой. Переплата составила более 20 миллионов гривен, которые были выделены из бюджета столицы.

"Мужчина обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, ему грозит до 5 лет заключения", - сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве начали расследовать хищение средств на закупки автомобилей для спасателей. По данным следствия, за них переплатили около 11 миллионов гривен.