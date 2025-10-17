Фото: Національна поліція України

У столиці зіткнулися два автомобілі, після чого один із них вилетів на тротуар і травмував перехожих, серед яких були діти

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці з’ясовують обставини серйозної дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої травмувалися п’ятеро людей, серед них двоє дітей. Аварія сталася сьогодні на вулиці Салютній у Шевченківському районі столиці.

Місце ДТП у Шевченківському районі Києва

За попередньою інформацією, зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та BYD. Від потужного удару легковик відкинуло на тротуар, де в цей момент перебували пішоходи. У результаті постраждали водій BYD та його 11-річний син, яких із травмами доставили до лікарні.

Крім того, поранення отримали троє пішоходів, серед них – жінка з півторарічною дитиною. Їм також надано медичну допомогу. Наразі поліція уточнює деталі інциденту, опитує свідків та встановлює, що саме стало причиною зіткнення.

На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП Головного управління поліції Києва та патрульні екіпажі.

