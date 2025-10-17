11:54  17 жовтня
17 жовтня 2025, 14:47

Націнка на понад 20 мільйонів: у Києві судитимуть одного з начальників управління "Київтелесервісу

17 жовтня 2025, 14:47
Фото: Нацполіція
Читайте также
У Києві перед судом постане один з начальників управління «Київтелесервісу». Йдеться про закупівлю інтернет-обладнання и

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У 2023 році спеціалізоване комунальне підприємство, що підпорядковується Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, уклало договір з приватною компанією на закупівлю засобів зв’язку для забезпечення бездротових підключень до Інтернету. Йшлось про 144 мільйона гривень.

Проте чиновник не провів належний моніторинг цін. У результаті обладнання купили з націнкою. Переплата становила понад 20 мільйонів гривень, які виділили з бюджету столиці.

"Чоловік обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, йому загрожує до 5 років увʼязнення", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві почали розслідувати розкрадання коштів на закупівлі автомобілей для рятувальників. За даними слідства, за них переплатили близько 11 мільйонів гривень.

бюджет Київ поліція
