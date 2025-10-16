Фото: Нацполіція

У столиці правоохоронці затримали наркодилерів. Тепер їм загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що двоє наркодилерів на території столиці мали так звані "мастер-клади". Це оптові партії, які вони ховали у парках та скверах у вигляді "закладок". Слідчі вилучили в них 8-кілограмовий пакунок з Альфа-PVP з багажного відділення авто спільників та розшукали ще 5-кілограмову "закладку", яку ділки встигли зробити.

"Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько 6 млн грн. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

