09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
16 жовтня 2025, 10:20

У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу

16 жовтня 2025, 10:20
Фото: Нацполіція
У столиці правоохоронці затримали наркодилерів. Тепер їм загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що двоє наркодилерів на території столиці мали так звані "мастер-клади". Це оптові партії, які вони ховали у парках та скверах у вигляді "закладок". Слідчі вилучили в них 8-кілограмовий пакунок з Альфа-PVP з багажного відділення авто спільників та розшукали ще 5-кілограмову "закладку", яку ділки встигли зробити.

"Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько 6 млн грн. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше Одеській області поліцейські викрили неповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. 17-річному хлопцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

