14 жовтня 2025, 21:33

У Київському ТЦК відреагували на повідомлення про погані умови у розподільчому центрі для мобілізованих

14 жовтня 2025, 21:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ТЦК наголосили, що ці матеріали не підтверджені і не обов’язково відображають реальний стан справ

Як передає RegioNews, про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбуці.

У відомстві підкреслили, що умови необов'язково мають бути класу "готель-люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти. Однак на збірному пункті все одно намагаються підтримувати чистоту та порядок.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що на матеріалах зображені фото які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження що це саме він не має. Також радимо громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відома авторка і ведуча YouTube-каналу Раміна Есхакзай опублікувала фото, де показала жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих.

